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Кременчук, Полтавщина

Як утилізуватимуть загиблих курей на «Кременчуцькій птахофабриці»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 594 Коментарів: 3

 

Зробити це планують протягом двох місяців

На сайті Полтавської ОДА з'явилася інформація про те, як утилізуватимуть близько 600 тисяч курей, які загинули на ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» внаслідок аварії трансформаторної підстанції. Це робитимуть поступово, в кілька етапів.


Надзвичайну ситуацію техногенного характеру, яка сталася 2 травня у Потоках, та боротьбу з її наслідками обговорили на нараді у заступника голови Полтавської облдержадміністрації Євгена Грекова.


Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Геннадій Пікуль повідомив причини загибелі птиці:


- Було вимкнено систему вентиляції. Фахівці Держпродспоживслужби виїхали на місце події й відібрали зразки проб. Інфекційної складової в загибелі немає. Птахи загинули внаслідок механічної асфіксії.


Він зазначив, що нині ситуація ускладнюється, бо минуло вже більше трьох днів, а утилізувати утворену біомасу за один раз неможливо.


Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Сергій Венгер повідомив, що нині на підприємстві тимчасово підготували місця з бонітування птиці. Відведено ділянки землі, ізольовані поліетиленовою плівкою, де тимчасово захоронять біомасу.


Нині підприємство проводить роботу щодо укладення договорів на утилізацію. Євген Греков зауважив, що нині укладено угоду з запорізьким заводом, який зможе забрати частину загиблої птиці. Але питання не може бути вирішено за день.


- Питання утилізації треба вирішити якомога швидше. Для нас безпека і здоров’я людей - понад усе. Ми не можемо допустити, щоб біомаса просочилася в ґрунтові води й завдала шкоди населенню, – сказав Євген Греков.


Наразі вже до підприємства направили два автомобілі, які вивозитимуть падіжну птицю. Загалом всю біомасу планують утилізувати протягом двох місяців.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: klyv.ru
Теги: Потоки птицефабрика куры

Коментарі: 3

829
shoni1970:
Сьогодні, 10:32

Я представляю, за два месяца, летом, какой там духан будет. 


12 1
1 233
inattentive:
Сьогодні, 12:16

Що таке бонітонування в даному випадку ? 


0 0
1 143
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:39

Цитата: inattentive

Що таке бонітонування в даному випадку ? 

Точно, інтернет видає визначення цього поняття не так, як розуміє його ОДА.


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