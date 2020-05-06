Як утилізуватимуть загиблих курей на «Кременчуцькій птахофабриці»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 594 Коментарів: 3

На сайті Полтавської ОДА з'явилася інформація про те, як утилізуватимуть близько 600 тисяч курей, які загинули на ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» внаслідок аварії трансформаторної підстанції. Це робитимуть поступово, в кілька етапів.





Надзвичайну ситуацію техногенного характеру, яка сталася 2 травня у Потоках, та боротьбу з її наслідками обговорили на нараді у заступника голови Полтавської облдержадміністрації Євгена Грекова.





Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Геннадій Пікуль повідомив причини загибелі птиці:





- Було вимкнено систему вентиляції. Фахівці Держпродспоживслужби виїхали на місце події й відібрали зразки проб. Інфекційної складової в загибелі немає. Птахи загинули внаслідок механічної асфіксії.



Він зазначив, що нині ситуація ускладнюється, бо минуло вже більше трьох днів, а утилізувати утворену біомасу за один раз неможливо.



Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Сергій Венгер повідомив, що нині на підприємстві тимчасово підготували місця з бонітування птиці. Відведено ділянки землі, ізольовані поліетиленовою плівкою, де тимчасово захоронять біомасу.



Нині підприємство проводить роботу щодо укладення договорів на утилізацію. Євген Греков зауважив, що нині укладено угоду з запорізьким заводом, який зможе забрати частину загиблої птиці. Але питання не може бути вирішено за день.





- Питання утилізації треба вирішити якомога швидше. Для нас безпека і здоров’я людей - понад усе. Ми не можемо допустити, щоб біомаса просочилася в ґрунтові води й завдала шкоди населенню, – сказав Євген Греков.



Наразі вже до підприємства направили два автомобілі, які вивозитимуть падіжну птицю. Загалом всю біомасу планують утилізувати протягом двох місяців.