Як утилізуватимуть загиблих курей на «Кременчуцькій птахофабриці»

На сайті Полтавської ОДА з'явилася інформація про те, як утилізуватимуть близько 600 тисяч курей, які загинули на ТДВ «Кременчуцька птахофабрика» внаслідок аварії трансформаторної підстанції. Це робитимуть поступово, в кілька етапів.
Надзвичайну ситуацію техногенного характеру, яка сталася 2 травня у Потоках, та боротьбу з її наслідками обговорили на нараді у заступника голови Полтавської облдержадміністрації Євгена Грекова.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Геннадій Пікуль повідомив причини загибелі птиці:
Він зазначив, що нині ситуація ускладнюється, бо минуло вже більше трьох днів, а утилізувати утворену біомасу за один раз неможливо.
Директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Сергій Венгер повідомив, що нині на підприємстві тимчасово підготували місця з бонітування птиці. Відведено ділянки землі, ізольовані поліетиленовою плівкою, де тимчасово захоронять біомасу.
Нині підприємство проводить роботу щодо укладення договорів на утилізацію. Євген Греков зауважив, що нині укладено угоду з запорізьким заводом, який зможе забрати частину загиблої птиці. Але питання не може бути вирішено за день.
Наразі вже до підприємства направили два автомобілі, які вивозитимуть падіжну птицю. Загалом всю біомасу планують утилізувати протягом двох місяців.