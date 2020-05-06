За добу на Полтавщині підтвердили один випадок Covid-19

Інфікованих побільшало у Кобеляцькому районі
На Полтавщині на ранок 6 травня 232 випадки захворювання, нових за добу – 1, - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 85;
- Полтава – 38;
- Кременчуцький район – 28;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Кобеляцький район – 12 (1 новий випадок);
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Загалом 169 жителів області хворіють на COVID-19. У переважної більшості стан задовільний, у багатьох узагалі немає жодних симптомів. Від коронавірусної інфекції вилікувалися вже 55 людей.