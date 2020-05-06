Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13184
Кременчук85
Хворі:
Україна10760
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна2097
Кременчук10
Померло:
Україна327
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині підтвердили один випадок Covid-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 847

 

Інфікованих побільшало у Кобеляцькому районі

На Полтавщині на ранок 6 травня 232 випадки захворювання, нових за добу – 1, - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 85;
  • Полтава – 38;
  • Кременчуцький район – 28;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Кобеляцький район – 12 (1 новий випадок);
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом 169 жителів області хворіють на COVID-19. У переважної більшості стан задовільний, у багатьох узагалі немає жодних симптомів. Від коронавірусної інфекції вилікувалися вже 55 людей.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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