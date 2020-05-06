За добу на Полтавщині підтвердили один випадок Covid-19

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На Полтавщині на ранок 6 травня 232 випадки захворювання, нових за добу – 1, - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 85;

Полтава – 38;

Кременчуцький район – 28;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 12;

Кобеляцький район – 12 (1 новий випадок);

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;

Лубни – 3;

Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом 169 жителів області хворіють на COVID-19. У переважної більшості стан задовільний, у багатьох узагалі немає жодних симптомів. Від коронавірусної інфекції вилікувалися вже 55 людей.