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Надзвичайні новини

Правоохоронці затримали трьох неповнолітніх кременчужан, які поцупили велосипед

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 589

 

Двоколісний транспорт був пристебнутий біля під'їзду

У ніч на 6 травня патрульні поліцейські отримали виклик про крадіжку сусідського велосипеда, який був пристебнутим біля під’їзду. Украли транспортний засіб з вулиці Шевченка, - інформує патрульна поліція Кременчука.


Під час огляду прилеглих територій інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили на вулиці Театральній підозрілих осіб з велосипедом, що підпадали під орієнтування. Ними виявились троє хлопців 16 та 15 років.


Молодиків доставлено до Кременчуцького відділення поліції №1 та передано слідчим для встановлення обставин події.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: велосипедист несовершеннолетние

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