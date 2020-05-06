Правоохоронці затримали трьох неповнолітніх кременчужан, які поцупили велосипед

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 589

У ніч на 6 травня патрульні поліцейські отримали виклик про крадіжку сусідського велосипеда, який був пристебнутим біля під’їзду. Украли транспортний засіб з вулиці Шевченка, - інформує патрульна поліція Кременчука.





Під час огляду прилеглих територій інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили на вулиці Театральній підозрілих осіб з велосипедом, що підпадали під орієнтування. Ними виявились троє хлопців 16 та 15 років.





Молодиків доставлено до Кременчуцького відділення поліції №1 та передано слідчим для встановлення обставин події.