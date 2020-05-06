Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу до лікарень Кременчука ушпиталили 5 людей з пневмонією, одну – з ГРВІ

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 562

Серед ушпиталених четверо дорослих та дві дитини

6 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що за добу до лікарень Кременчука ушпиталили шістьох людей.


З цієї кількості четверо хворих надійшли до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»: один пацієнт з ГРВІ середнього ступеня тяжкості і троє з пневмонією, їм виставили підозри на коронавірус та взяли аналізи. У дитячу лікарню поклали двох дітей з пневмонією, загалом там лікується 6 маленьких пацієнтів, їх стан оцінюють як середнього ступеня важкості.

 

За минулу добу до лікарів з ГРВІ звернулося 7 дорослих та 4 дитини, виявили одну пневмонію (та виставили підозру на коронавірус), яка лікуватиметься амбулаторно.


Загалом на стаціонарі у лікарнях міста лежить 33 пацієнта, у двох тяжкий перебіг хвороби. Що стосується хворих на COVID-19, стаціонарно лікується 21 людина, а 52 особи - амбулаторно.


Проте є і хороші новини: двох пацієнтів за станом здоров'я виписали з інфекційного відділення, наразі чекають аналізів з ПЛР-лабораторії, щоб підтвердити, що вони видужали від коронавірусу. Коли підтвердиться, що ці люди перемогли хворобу, у нашому місті буде +2 одужавших.


Протягом останньої доби експрес-тестами перевірили 5 людей (результати негативні), також направили 24 зразки біологічних матеріалів на ПЛР-дослідження та отримали 38 результатів, не повернули звідти ще 266 результатів аналізів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ заболеваемость статистика ПЦР лаборатория экспресс-тесты анализы пациенты больницы

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