Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна13184
Кременчук85
Хворі:
Україна10760
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна2097
Кременчук10
Померло:
Україна327
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби

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Майже 500 випадків за добу

Станом на ранок 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це стало відомо від МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 472 випадки;
  • Волинська область — 359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 568 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 456 випадків;
  • Закарпатська область — 572 випадки;
  • Запорізька область — 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1037 випадків;
  • Кіровоградська область — 402 випадки;
  • м. Київ — 1651 випадок;
  • Київська область — 891 випадок;
  • Львівська область — 553 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 165 випадків;
  • Одеська область — 505 випадків;
  • Полтавська область — 232 випадки;
  • Рівненська область — 787 випадків;
  • Сумська область — 130 випадків;
  • Тернопільська область — 935 випадків;
  • Харківська область — 403 випадки;
  • Херсонська область — 143 випадки;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Чернівецька область — 1985 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 65 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус

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