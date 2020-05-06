В Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби

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Станом на ранок 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це стало відомо від МОЗ України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: