Ольга Ляхова не отримає президентську стипендію, але…

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Кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова підняла спортивну спільноту, щоб вирішили проблему із виплатою стипендій. До нашої спортсменки прислухалися й пообіцяли переглянути положення.





Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул роз'яснив ситуацію навколо звернення Ольги Ляхової з приводу президентської стипендії. За його словами у виплаті стипендій існує певна ієрархія. Крім поділу на олімпійські та неолімпійські види спорту є внутрішній поділ в олімпійських видах. Всередині з самих крім олімпійських дисциплін є і неолімпійські.





- У легкій атлетиці є неолімпійські види, які не викликають сумнівів. Але є і дисципліни, з приводу яких ведуться дискусії. Основна дискусія була щодо чемпіонатів Європи і світу в приміщенні.

У бігових дисциплінах - дистанція по довжині така ж, можна виконати олімпійський норматив, але є досить вагоме відмінність - коло в два рази менше. Це і стало каменем спотикання.

Ми давно вели дискусію з Міністерством молоді та спорту з приводу того, що, на наш погляд, досягнення українських легкоатлетів на чемпіонатах Європи і світу в приміщенні заслуговують того, щоб отримувати стипендії та відповідне визнання. В період незалежності були винятки, коли такі стипендії присуджувалися за чемпіонат світу. Але жодного разу не було такого, щоб вони присуджувалися за чемпіонати Європи.

Зрештою, нам вдалося довести, що за чемпіонат Європи можна присуджувати стипендії. На жаль, вдалося відстояти право на стипендії виключно наших колег з стрибків і не вдалося - з бігу.

Ось такі ось дискусії. І цей інцидент зі зверненням Ольги - вони дуже часто є рушійною силою удосконалення нормативних документів. – розказав Ігор Гоцул.

Президент ФЛАУ зауважив, що разом з представниками міністерства, з представниками НОК, представниками федерацій олімпійських видів спорту переглянуть положення.

З приводу звернення Ольги Ляхової. На жаль, стипендію вона не зможе отримати, оскільки чинного положення цього не передбачає.

Кременчужанка Ольга Ляхова на своїй сторінках у соцмережах опублікувала пост подяки тим, хто допоміг їй розібратися з невиплатою президентської стипендії за медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні. Завдяки зверненню легкоатлетки Федерація легкої атлетики (ФЛАУ) і Міністерство молоді та спорту України пообіцяли доопрацювати документи і трактування, щоб в подальшому уникнути подібних дискусій.





- Всім дякую! Ми це зробили! Я дуже рада, що нарешті ця справа закінчилася. Федерація легкої атлетики визнала свою провину за те, що не відстояли мою стипендію. Але головна мета - це обіцянка впритул зайнятися зміною цього положення. Це повинно йти спільно, по-перше, з боку ФЛАУ, по-друге, з боку Міністерства. Але обіцянка мені дана, і обіцянка того, що згодом таких дискусій не виникне. І що всі види легкої атлетики будуть нагороджуватися рівноправно. Компроміси знайдені. Вірю в позитивні зміни. – поділилася Ольга Ляхова.



