McDonalds та хлібокомбінат: у Кременчуці з'явилися дві санітарні зони

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У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони: на Київській та Першому Занасипу.





11 санітарна зона:





Охоплює перехрестя Київської та проспекту Свободи. Увійшли, центр «Сіті», Макретопт, який знаходиться в будинку 1/49 та який знаходиться за 14 будинком, великий АТП. Включили банки та аптеки, до яких стікаються люди цього району.









12 санітарна зона:





Найбільша санзона у Кременчуці на сьогоднішній день - район Першого Занасипу. У цю зону увійшли всі багатоповерхові будинки та приватний сектор, а також хлібокомбінат.





- Це викликано тим, що люди пов'язані спільним маршрутом громадського транспорту та спільним відвідуванням магазинів. - зауважив міський голова.









Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: