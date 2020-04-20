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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

McDonalds та хлібокомбінат: у Кременчуці з'явилися дві санітарні зони

Сегодня, 10:29 Просмотров: 6 201

 

Найбільша санітарна зона нашого міста знаходиться на Першому Занасипу 

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони: на Київській та Першому Занасипу. 


11 санітарна зона: 


Охоплює перехрестя Київської та проспекту Свободи. Увійшли, центр «Сіті», Макретопт, який знаходиться в будинку 1/49 та який знаходиться за 14 будинком, великий АТП. Включили банки та аптеки, до яких стікаються люди цього району. 


 


12 санітарна зона:


Найбільша санзона у Кременчуці на сьогоднішній день - район Першого Занасипу. У цю зону увійшли всі багатоповерхові будинки та приватний сектор, а також хлібокомбінат. 


- Це викликано тим, що люди пов'язані спільним маршрутом громадського транспорту та спільним відвідуванням магазинів. - зауважив міський голова. 


 


Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:

  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання ( масок, респіраторів)
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин ( виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи)
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місця
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус санітарна зона
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