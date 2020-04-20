Квітковий узвіз на просп. Свободи планують звільнити від реклами

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 839

Але цього року білборди ще впадатимуть в очі кременчужан

Білборди, які розташовані на проспекті Свободи, планують прибрати з наступного року. Рекламні конструкції заважають «Благоустрою» наводити красу на клумбах. Про це стало відомо на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.





- Коли хлопці клеять постери, то вони витоптують квіти. Бачте, там «Благоустрій» квіти не висаджує біля білбордів, щоб їм було зручно заляпувати й вивішувати. Поступово треба цей квітковий узвіз, який йде від Водоканалу вниз – звільняти від реклами, - сказав міський голова Віталій Малецький.