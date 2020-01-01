«Как вы лодку назовёте...»: кумедні назви нового дизель-поїзда КВСЗ від кременчужан

Вчера, 18:01 Просмотров: 3



















Фото: Артем Коваленко

Нещодавно КВБЗ на корпоративному сайті підприємства та в газеті «Вагонобудівник» запропонував кременчужанам вигадати назву для нової продукції – серії регіональних поїздів ДПКр-3. За найвдаліші назви пообіцяли винагороду.





Під новиною про це на нашому сайті та в соцмережах фантазія кременчужан вийшла з берегів, пропонували: Лунь, Чугунок, ВагоноКрюковСтепоКозацькоХід, Кремник, Леопард, Лисий із Бразерс, Лінивец, Стріла, Пуля і багато іншого. Найкумедніші із запропонованих нашими коментаторами варіантів ми нанесли на поїзд, щоб обирати було легше:)



Але, про всяк випадок, звертаємо вашу увагу на те, що пропозиції слід надсилати на електронну пошті redak@kvsz.com.