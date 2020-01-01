Придумай назву новому поїзду ДПКр-3 від КВБЗ – і отримай 5 тис грн премії

Довідка КВБЗ

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 має три вагони: два з них, що є головними, моторні, один – проміжний – безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. у поїзді 170 місць – першого і другого класів. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. Вони мають зручні підлокітники, індивідуальні розетки з USB-роз’ємом. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині – не менше 450 мм. Між кріслами підлокітник, індивідуальні розетки. Частина крісел має зустрічне розташування, між ними передбачено стаціонарні столи.





Для експлуатації у холодну пору року призначені рідинні обігрівачі, яких усього шість – по два на кожен вагон. Це дозволяє забезпечити надійну роботу системи опалення і скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період.





Передбачено і електропідігрів салону при непрацюючих силових установках і опаленні за рахунок застосування спеціальних електричних нагрівачів від мережі 380В. Це забезпечить економію дизельного пального і попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.