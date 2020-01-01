Придумай назву новому поїзду ДПКр-3 від КВБЗ – і отримай 5 тис грн премії

Крюківський вагонзавод оголосив конкурс на назву для дизель-поїзда ДПКр-3, яка стане його маркуванням. Конкурс триватиме до 28 лютого
КВБЗ пропонує придумати назву для нової продукції – серії регіональних поїздів ДПКр-3. Конкурс уже стартував, умови розміщені на корпоративному сайті підприємства та в газеті «Вагонобудівник». Він триватиме до 28 лютого 2020 року. Підсумки конкурсу підіб’є журі на чолі з головою правління ПАТ КВБЗ Максимом Крамаренком.
Учасники конкурсу повинні запропонувати:
Для заохочення учасників конкурсу встановлюються премії:
Пропозиції слід подавати до пресслужби (відділу ЗМІ) у письмовій формі, на аркуші паперу формату А4 з необхідними поясненнями ідеї та за підписом автора з позначенням його прізвища, ім’я та по-батькові, підрозділу, домашньої адреси.
Електронна пошта redak@kvsz.com.
Нагадаємо, одна із серій поїздів КВБЗ - електропоїзд ЕКр1 уже має назву «Тарпан», яку, до речі. теж визначали на конкурсі. Поїзди світових виробників також часто мають назви. Наприклад, «Сапсан» від Сіменс, «Регіна» від Бомбардьє.
Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 має три вагони: два з них, що є головними, моторні, один – проміжний – безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. у поїзді 170 місць – першого і другого класів. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. Вони мають зручні підлокітники, індивідуальні розетки з USB-роз’ємом. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині – не менше 450 мм. Між кріслами підлокітник, індивідуальні розетки. Частина крісел має зустрічне розташування, між ними передбачено стаціонарні столи.
Для експлуатації у холодну пору року призначені рідинні обігрівачі, яких усього шість – по два на кожен вагон. Це дозволяє забезпечити надійну роботу системи опалення і скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період.
Передбачено і електропідігрів салону при непрацюючих силових установках і опаленні за рахунок застосування спеціальних електричних нагрівачів від мережі 380В. Це забезпечить економію дизельного пального і попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.