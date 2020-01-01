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Придумай назву новому поїзду ДПКр-3 від КВБЗ – і отримай 5 тис грн премії

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 039

 

Крюківський вагонзавод оголосив конкурс на назву для дизель-поїзда ДПКр-3, яка стане його маркуванням. Конкурс триватиме до 28 лютого

КВБЗ пропонує придумати назву для нової продукції – серії регіональних поїздів ДПКр-3. Конкурс уже стартував, умови розміщені на корпоративному сайті підприємства та в газеті «Вагонобудівник». Він триватиме до 28 лютого 2020 року. Підсумки конкурсу підіб’є журі на чолі з головою правління ПАТ КВБЗ Максимом Крамаренком.


Учасники конкурсу повинні запропонувати:

  • назву дизель-поїзда ДПКр-3 як ключове слово, що відображає головну суть продукції і стане його візитною карткою, а також доповнить назву-найменування (типу електропоїзд ЕКр1 «Тарпан»);
  • бажано надати своє бачення  логотипа, тобто дизайнерське виконання надпису на головному вагоні дизель-поїзда.


«Назва має бути оригінальною, лаконічною, зрозумілою, такою, що легко запам’ятовується і вимовляється,  але водночас символічною, багатозначною, відображати ідеологію нашого підприємства. Бажано, щоб вона була пов’язана з історією України.  Врешті-решт, просто красивою», - йдеться у повідомленні підприємства.


Для заохочення учасників конкурсу встановлюються премії:

  • автору назви, яка стане переможцем і буде наноситися на нову продукцію, увійде до її маркування – перша премія у розмірі 5 тисяч грн.
  • чотири інші кращі пропозиції буде відзначено заохочувальними преміями по 500 грн кожна.

Пропозиції слід подавати  до пресслужби (відділу ЗМІ) у письмовій формі, на аркуші паперу формату А4  з необхідними поясненнями ідеї та за підписом автора з позначенням його прізвища, ім’я та по-батькові, підрозділу, домашньої адреси.

Електронна пошта redak@kvsz.com.


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Нагадаємо, одна із серій поїздів КВБЗ - електропоїзд ЕКр1 уже має назву «Тарпан», яку, до речі. теж визначали на конкурсі. Поїзди світових виробників також часто  мають назви. Наприклад, «Сапсан» від Сіменс, «Регіна» від Бомбардьє.


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Довідка КВБЗ

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 має три вагони: два з них, що є головними, моторні, один – проміжний – безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. у поїзді 170 місць – першого і другого класів. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. Вони мають зручні підлокітники, індивідуальні розетки з USB-роз’ємом. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині – не менше 450 мм. Між кріслами підлокітник, індивідуальні розетки. Частина крісел має зустрічне розташування, між ними передбачено стаціонарні столи.


Для експлуатації у холодну пору року призначені рідинні обігрівачі, яких усього шість – по два на кожен вагон. Це дозволяє забезпечити надійну роботу системи опалення і скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період.


Передбачено і електропідігрів салону при непрацюючих силових установках і опаленні за рахунок застосування спеціальних електричних нагрівачів від мережі 380В. Це забезпечить економію дизельного пального і попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.


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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод поїзд ДПКр-3
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