Депутат Яцина возмутился, что семейные врачи плохо работают даже «по звонку»!

Сегодня, 17:33 Просмотров: 932 Комментариев: 2

Депутат Кременчугского горсовета Яцина на заседании бюджетной комиссии возмущенно рассказал, как плохо, без огонька, работают в Кременчуге семейные врачи – а ведь получают очень приличную зарплату.





Вот что депутат рассказал об истории, случившейся с его родственником:





– Что должен сделать врач, когда пришел пациент?! Померять давление, да? Давление не меряется, его это даже не интересует, это лично с моим родственником было, и это было по звонку, между прочим, не просто так он туда пришел! Так возможно доктор не на своем месте?! Пришел, тут «капуста», 15 тысяч платят, чё, нормально. Травматологу сколько надо поездить, чтобы заработать 15 тысяч, и не факт, что он их заработает, если не попросит, чтобы ему дали, но тогда он нарушает закон, а тут всё чётко – сидит, пишет бумажечку, не меряет даже давление! Скажу честно, это я столкнулся с проблемой по родственнику – это я звонил, не буду говорить кому. А человек, родственник, пришел реально с давлением! Его с работы два раза отправили с давлением. То есть он пришел, а ему сказали – врач не принимает, пока семейный доктор не напишет направление. Пошел, семейный врач приняла, даже давление не померяла и отправила до того доктора!





Депутата Яцину поддержала депутат Котляренко. Она также говорила о том, что семейные врачи получают намного больше, чем узкопрофильные специалисты, и их зарплата не зависит от качества их работы. Депутат сказала:





...У нас сложилась ситуация, что семейные доктора получают очень приличную зарплату, в разы большую, чем у узких специалистов. А есть ли у семейных докторов мотивация нормально работать?! Человек приходит, семейный доктор чисто формально принимает, ему все равно хорошо, у него все равно хорошая зарплата, это пошло с тех пор, как доктора понабирали по 2 тысячи пациентов, теперь они получают хорошую зарплату от количества пациентов, независимо от того, сколько приемов они провели! А у узких специалистов зарплата в разы меньше и это создает дисбаланс.





Секретарь горсовета Гриценко призвал депутатов не делать обобщений, а говорить о претензиях к конкретному семейному врачу.



А присутствовавший на заседании комиссии руководитель горздрава Середа ответил, что если будут конкретные претензии пациента к конкретному врачу, то врач не получит предусмотренные надбавки. Но жаловаться надо адресно. Он сказал:





– Сімейні лікарі отримують зарплати не лише за те, що вони набрали по 2 тисячі пацієнтів, у нас затверджені критерії якості, і якщо є скарги від пацієнтів, сімейний лікар не отримає передбачених надбавок. У нас є система мотивації і демотивації, вона працює. Це не просто зарплати лікарів по 15 тисяч, є лікарі, в яких надбавки зменшені, вони отримують по 8-9 тисяч... Щоденно до лікарів звертаються три тисячі кременчужан, не можуть всі бути задоволені, це робочий процес...





В этот момент руководителя горздрава перебил депутат Погребной. Он спросил:









Руководитель горздрава ответил встречным вопросом:





– А ви знаєте, які черги до окуліста в Німеччині?





И грустно закончил:





– Ми не можемо зробити ідеальну медицину в окремому місті в неідеальній країні.





Депутаты ещё немного повозмущались, и глава депкомиссии депутат Плескун поручил руководителю горздрава Середе подготовить справку о том, как в горздраве контролируют качество работы семейных врачей, а также как решают проблему дефицита узкопрофильных специалистов и что делают для повышения их зарплат.