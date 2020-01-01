Происшествия

У перукарні на Раківці молодик поцупив телефон

Сегодня, 17:02 Просмотров: 720

 

Хлопець скористався тим, що перукарка відволіклася

На Раківці з перукарні 29-річний чоловік викрав телефон. Подія сталася сьогодні в обідню пору, 23 січня. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Заявниця повідомила поліцейським про те, що у перукарню, де вона працює, зайшов невідомий чоловік. Перукарка відволіклася, а молодик скористався моментом та поцупив мобільний телефон.


Невдовзі на вулиці Республіканській копи виявили 29-річного чоловіка, що підходив по опису заявниці. Потерпіла впізнала його та підтвердила причетність молодика до зникнення її майна.


Під час поверхневої перевірки телефон виявили у кишені куртки. Відомо, що чоловік мав проблеми із законом. На місце події виїхали слідчі.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка телефон
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