У перукарні на Раківці молодик поцупив телефон

Сегодня, 17:02 Просмотров: 720

Хлопець скористався тим, що перукарка відволіклася

На Раківці з перукарні 29-річний чоловік викрав телефон. Подія сталася сьогодні в обідню пору, 23 січня. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Заявниця повідомила поліцейським про те, що у перукарню, де вона працює, зайшов невідомий чоловік. Перукарка відволіклася, а молодик скористався моментом та поцупив мобільний телефон.





Невдовзі на вулиці Республіканській копи виявили 29-річного чоловіка, що підходив по опису заявниці. Потерпіла впізнала його та підтвердила причетність молодика до зникнення її майна.





Під час поверхневої перевірки телефон виявили у кишені куртки. Відомо, що чоловік мав проблеми із законом. На місце події виїхали слідчі.