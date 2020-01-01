Музика, яка рятує життя: благодійний вечір-концерт «Music is life» для порятунку співачки Тетяни Ширіної

26 січня о 20.00 в PURPUR show hall відбудеться благодійний вечір-концерт «Music is life». Відомі співачки нашого міста об’єднались задля підтримки своєї колеги Тетяни Ширіної у боротьбі з раком грудей.
У програмі хіти від 70-х до сьогодення. Ведучі вечора: Сергій Гориславець та Юрій Любімов.
Гостей благодійного вечора чекають у вишуканих вбраннях.
Для вас співатимуть: Марина Булай, Дар'я Яцина, Вікторія Байда, Сніжана Базилевич, Анна Кушніренко та Діана Давиденко.
Феї-помічниці благодійного вечора: Аліна Деменко, Наталі Бут, Крістіна Смірнова, Марина Саломатіна та організатор Марина Булай (0675353660).
Як повідомила співачка Тетяна Ширіна на своїй сторінці в інстаграм, у травні 2019 року їй поставили діагноз рак грудей. За 7 місяців вона пережила 4 курса хіміотерапії, 2 операції та променеву терапію.