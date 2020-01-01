На Полтавщині викрили мережу з продажу фальсифікованого алкоголю та сигарет

Сегодня, 16:16 Просмотров: 743

Правоохоронці вилучили 12 тисяч пляшок алкоголю різних торгових марок і понад 8 тисяч пачок сигарет з підробленими акцизними марками

На Полтавщині поліція викрила мережу з продажу фальсифікованого алкоголю і тютюну. Про це йдеться на сайті Національної поліції у Полтавській області.





У Миргороді правоохоронці вилучили з незаконного обігу близько 12 тисяч пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торгових марок і більше 8 тисяч пачок сигарет з підробленими акцизними марками.





«Канал» поширення фальсифікату «перекрили» працівники управління стратегічних розслідувань Полтавщини та слідчого управління поліції області під час санкціонованих обшуків у трьох крамницях і підсобних приміщеннях курортного містечка. Нині склад алкоголю і маркування вилученого товару досліджують експерти.





У кримінальному провадженні, відкритому за фактом виготовлення, зберігання, придбання і збуту підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України), триває досудове розслідування.





Миргород відзначився подібним чином вже не вперше, наприкінці грудня минулого року там виявили та вилучили 340 літрів «паленого» алкоголю.