Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині викрили мережу з продажу фальсифікованого алкоголю та сигарет

Сегодня, 16:16 Просмотров: 743

 

Правоохоронці вилучили 12 тисяч пляшок алкоголю різних торгових марок і понад 8 тисяч пачок сигарет з підробленими акцизними марками

На Полтавщині поліція викрила мережу з продажу фальсифікованого алкоголю і тютюну. Про це йдеться на сайті Національної поліції у Полтавській області.


У Миргороді правоохоронці вилучили з незаконного обігу близько 12 тисяч пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торгових марок і більше 8 тисяч пачок сигарет з підробленими акцизними марками.


 

«Канал» поширення фальсифікату «перекрили» працівники управління стратегічних розслідувань Полтавщини та слідчого управління поліції області під час санкціонованих обшуків у трьох крамницях і підсобних приміщеннях курортного містечка. Нині склад алкоголю і маркування вилученого товару досліджують експерти.


У кримінальному провадженні, відкритому за фактом виготовлення, зберігання, придбання і збуту підроблених марок акцизного податку (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України), триває досудове розслідування. 


Миргород відзначився подібним чином вже не вперше, наприкінці грудня минулого року там виявили та вилучили 340 літрів «паленого» алкоголю.

1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: алкоголь сигареты Миргород Полтавщина полиция обыск фальсификат
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх