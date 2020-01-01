Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:28
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
24 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 36Б, 38-103;
- ул. Лейтенанта Днепровска, 15-34;
- ул. Художественная, 1-57;
- ул. Революционеров, 1-45;
- ул. Владимира Ивасюка, 3-86;
- ул. Литейная, 7-18;
- ул. Республиканская, 1-74;
- ул. Виноградная, 15-44;
- ул. Тупиковая, 3-10;
- ул. Егорова, 2;
- ул. Насосная, 2-100;
- ул. Франко, 13-40.