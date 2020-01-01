Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:28 Просмотров: 415

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

24 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Макаренко, 36Б, 38-103;
  • ул. Лейтенанта Днепровска, 15-34;
  • ул. Художественная, 1-57;
  • ул. Революционеров, 1-45;
  • ул. Владимира Ивасюка, 3-86;
  • ул. Литейная, 7-18;
  • ул. Республиканская, 1-74;
  • ул. Виноградная, 15-44;
  • ул. Тупиковая, 3-10;
  • ул. Егорова, 2;
  • ул. Насосная, 2-100;
  • ул. Франко, 13-40.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх