На 11-16% вище: мерія Кременчука встановила нові тарифи на виробництва тепла для КВБЗ

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Виконком Кременчуцької міськради на засіданні 17 вересня встановив нові скориговані тарифи для теплоелектроцентралі Крюківського вагонзаводу. Це теплова енергія, яку КВБЗ продає КП «Теплоенерго», і яка потім використовується для споживачів Раківки.





Тарифи (без ПДВ) підвищуються по різних групах споживачів підвищаться порівняно з діючими на 11-16%; зокрема, на виробництво тепла для населення підвищення складе 15,2%.





Порівняння нових тарифів з діючими (без ПДВ):

для потреб населення – 1 132,00 грн – проти 982,47 грн/Гкал;

для потреб релігійних організацій – 1 194,67 грн/Гкал - проти 1045,13 грн/Гкал;

для потреб бюджетних організацій – 1 049,83 грн/Гкал - проти 900,29 грн/Гкал;

для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 095,65 грн/Гкал - проти 946,05 грн/Гкал.

Як сказано у рішенні виконкому, тарифи діють з дня їх прийняття до 30 вересня 2020 року. Тарифи розраховані з урахуванням ціни природного газу з 1.01.20 року – 5500 грн за 1 тис. куб м (попередні базувалися на ціні газу 4 493,64 грн за 1 тис. куб м).





Тариф на виробництво – це лише частина загального тарифу на теплопостачання та гарячу воду. Тож якщо відбувається коригування, це тягне за собою і підвищення тарифу «Теплоенерго». Проте наразі ні мерія, ні КП «Теплоенерго» не оприлюднили наміри підвищити тарифи підприємства. Втім, навіть за умови підвищення нові тарифи не можуть бути введені в дію, доки споживачі не укладуть нові угоди, як того вимагає Закон «Про житлово-комунальні послуги». Нагадаємо, на те, щоб визначитися з моделлю договірних відносин, споживачам дається рік – до 1 травня 2020 року. З цієї дати для тих, хто не визначився, автоматично діятимуть індивідуальні договори.









Нагадаємо, востаннє тарифи КП «Теплоенерго» 11 жовтня 2019 року, знизивши їх на 7,7%. Ці тарифи ввели в дію лише для чотирьох багатоквартирних будинків, які уклали угоди. Проте наразі мер заявив про призупинення дії цих угод, оскільки коригування нарахувань у платіжках за «старими» тарифами, яке з грудня ввів уряд, виявилося вигіднішим за нові тарифи.

За таких умов бюджет знову дотуватиме КП «Теплоенерго» для розрахунків з КВБЗ.





КВБЗ не є ліцензіатом Нацкоміісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг – відтак, тариф на виробництво тепла підприємству встановлює виконком. ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (постачальник тепла лівобережжю є ліцензіатом НКРЕКП, і Нацкомісія, навпаки, знизила КремТЕЦ тарифи на виробництво тепла на 2020 рік, зокрема, для населення - на 10,3%.