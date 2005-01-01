На 11-16% вище: мерія Кременчука встановила нові тарифи на виробництва тепла для КВБЗ

Нові тарифи діятимуть з дня ухвалення рішення до 30 вересня 2020 року
Виконком Кременчуцької міськради на засіданні 17 вересня встановив нові скориговані тарифи для теплоелектроцентралі Крюківського вагонзаводу. Це теплова енергія, яку КВБЗ продає КП «Теплоенерго», і яка потім використовується для споживачів Раківки.
Тарифи (без ПДВ) підвищуються по різних групах споживачів підвищаться порівняно з діючими на 11-16%; зокрема, на виробництво тепла для населення підвищення складе 15,2%.
Порівняння нових тарифів з діючими (без ПДВ):
Як сказано у рішенні виконкому, тарифи діють з дня їх прийняття до 30 вересня 2020 року. Тарифи розраховані з урахуванням ціни природного газу з 1.01.20 року – 5500 грн за 1 тис. куб м (попередні базувалися на ціні газу 4 493,64 грн за 1 тис. куб м).
Тариф на виробництво – це лише частина загального тарифу на теплопостачання та гарячу воду. Тож якщо відбувається коригування, це тягне за собою і підвищення тарифу «Теплоенерго». Проте наразі ні мерія, ні КП «Теплоенерго» не оприлюднили наміри підвищити тарифи підприємства. Втім, навіть за умови підвищення нові тарифи не можуть бути введені в дію, доки споживачі не укладуть нові угоди, як того вимагає Закон «Про житлово-комунальні послуги». Нагадаємо, на те, щоб визначитися з моделлю договірних відносин, споживачам дається рік – до 1 травня 2020 року. З цієї дати для тих, хто не визначився, автоматично діятимуть індивідуальні договори.
Нагадаємо, востаннє тарифи КП «Теплоенерго» 11 жовтня 2019 року, знизивши їх на 7,7%. Ці тарифи ввели в дію лише для чотирьох багатоквартирних будинків, які уклали угоди. Проте наразі мер заявив про призупинення дії цих угод, оскільки коригування нарахувань у платіжках за «старими» тарифами, яке з грудня ввів уряд, виявилося вигіднішим за нові тарифи.
За таких умов бюджет знову дотуватиме КП «Теплоенерго» для розрахунків з КВБЗ.
КВБЗ не є ліцензіатом Нацкоміісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг – відтак, тариф на виробництво тепла підприємству встановлює виконком. ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (постачальник тепла лівобережжю є ліцензіатом НКРЕКП, і Нацкомісія, навпаки, знизила КремТЕЦ тарифи на виробництво тепла на 2020 рік, зокрема, для населення - на 10,3%.