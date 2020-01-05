Добрий варіант: НКРЕКП знизила на 10,3% тариф КремТЕЦ на виробництво тепла для населення

Сегодня, 13:03 Просмотров: 293 Комментариев: 1

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 24 грудня встановила тарифи на виробництво теплової енергії ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» на 2020 рік. Рішення НКРЕКП набуло чинності з 1 січня.





Тариф для забезпечення послугами населення встановлений 871,07 грн за 1 Гкал (без ПДВ), що на 10,3% менше порівняно з тарифом на виробництво на 2019 рік - 971,21 (без ПДВ).





Нагадаємо, у вересні 2019 року КремТЕЦ представила два варіанти теплових тарифів (без ПДВ) – добрий, що передбачав зниження (до 770,27 грн за 1 Гкал) і поганий, який, навпаки, передбачав підвищення (до 1115,54 грн за 1 Гкал). Така ситуація була зумовлена невизначеністю ціни на газ на момент розрахунку тарифів.









Нинішній варіант, який затвердила НКРЕКП, скоріше добрий, ніж поганий: він передбачає зниження, але не настільки суттєве, як у першому варіанті, представленому КремТЕЦ під час відкритих слухань.





Тариф на виробництво – лише частина тарифу, за якою теплова енергія відпускається споживачам. Кінцеві тарифи на опалення і гарячу воду затверджують місцеві органи самоврядування (виконком). Чинний тариф Кінцевий тариф для населення наразі складає 1998,64 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Тож зараз виконком ще має переглянути тариф, враховуючи рішення НКРЕКП.





Також НКРЕКП встановила КремТЕЦ тарифи на виробництво (без ПДВ) для груп споживачів, крім населення, в усіх тарифах передбачене зниження:

для забезпечення послугами релігійних організацій – 861,68 грн за 1 Гкал;

для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів, – 867,37 грн за 1 Гкал;

для забезпечення послугами інших споживачів – 865,34 грн за 1 Гкал;

іншими споживачами у вигляді пари – 879,45 грн за 1 Гкал.

Структуру тарифів можна завантажити нижче.





nkrekp-24_12_19.pdf [123,48 Kb] (cкачиваний: 5)





НКРЕКП заборонила ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» використання коштів по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік за рахунок амортизаційних відрахувань у сумі 22754,60 тис. грн (без ПДВ) до дати її схвалення.





Нагадаємо, раніше на КремТЕЦ заявили про коригування нарахувань у платіжках за грудень (без зниження тарифу) у зв'язку зі зниженням ціни на газ.



