Происшествия, Полтавщина

У Лохвицькому районі вантажівка з напівпричепом на мосту в'їхала в огорожу та повисла у повітрі

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 203

 

Спецтехніка ліквідує наслідки ДТП

19 січня в Лохвицькому районі на 172 км автошляху Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин сталася ДТП. Водій вантажного автомобіля DAF під час руху мостом через річку Сула наїхав на огорожу. У результаті причіп автомобіля частково з’їхав за межі мосту, - повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.


Через ДТП рух автотранспорту на цій ділянці дороги заблоковано, для машин організовано об’їзд.


Служба автомобільних доріг у Полтавській області повідомила, що постраждалих в аварії немає. Ліквідує наслідки аварії спецтехніка.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області, фейсбук
Теги: ДТП вантажівка
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