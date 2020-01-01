У Лохвицькому районі вантажівка з напівпричепом на мосту в'їхала в огорожу та повисла у повітрі

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 203

19 січня в Лохвицькому районі на 172 км автошляху Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин сталася ДТП. Водій вантажного автомобіля DAF під час руху мостом через річку Сула наїхав на огорожу. У результаті причіп автомобіля частково з’їхав за межі мосту, - повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





Через ДТП рух автотранспорту на цій ділянці дороги заблоковано, для машин організовано об’їзд.





Служба автомобільних доріг у Полтавській області повідомила, що постраждалих в аварії немає. Ліквідує наслідки аварії спецтехніка.