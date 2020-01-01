Происшествия

Уночі біля Палацу культури «КрАЗ» позашляховик наїхав на перешкоду

Сегодня, 09:14 Просмотров: 2 471 Комментариев: 4

 

Двох людей ушпиталили

Сьогодні вночі, 20 січня, у Кременчуці на проспекті Свободи, біля Палацу культури «КрАЗ», сталася ДТП. За інформацією патрульної поліції Кременчука, Mercedes Benz наїхав на перешкоду.


Пасажира та водія позашляховика ушпиталили.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП палац культури проспект Свободы

Комментарии: 4

1 346
ankrem:
Сегодня, 09:36

Был трезвый ? 

Просто расфигачил Мерс об столб ?


+5
867
hunter:
Сегодня, 10:20

Цитата: ankrem

Был трезвый ? 

Просто расфигачил Мерс об столб ?

Ну это же не вазотазик!это токо им драгер предлагают.


+3
2 061
evil:
Сегодня, 11:10

Смотрю google maps. Если я правильно понял, на фото это разбитая клумба возле столба с номером 87. Она справа по ходу движения в сторону Пивзавода. Непонятно как туда можно было въехать левой стороной да еще с вмятинами явно выше уровня самой клумбы. Да еще и после столкновения оказаться именно в таком положении. Если это единственное авто которое учавствовало в ДТП, то ощущение такое словно по встречке ехали...


+5
2 267
Dmitriys:
Сегодня, 12:16

Я думаю там камеры гдето есть и возможно мы их увидим.


+2
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