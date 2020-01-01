Уночі біля Палацу культури «КрАЗ» позашляховик наїхав на перешкоду

Сегодня, 09:14 Просмотров: 2 471 Комментариев: 4

Сьогодні вночі, 20 січня, у Кременчуці на проспекті Свободи, біля Палацу культури «КрАЗ», сталася ДТП. За інформацією патрульної поліції Кременчука, Mercedes Benz наїхав на перешкоду.





Пасажира та водія позашляховика ушпиталили.