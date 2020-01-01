Уночі біля Палацу культури «КрАЗ» позашляховик наїхав на перешкоду

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Двох людей ушпиталили
Сьогодні вночі, 20 січня, у Кременчуці на проспекті Свободи, біля Палацу культури «КрАЗ», сталася ДТП. За інформацією патрульної поліції Кременчука, Mercedes Benz наїхав на перешкоду.
Пасажира та водія позашляховика ушпиталили.
Был трезвый ?
Просто расфигачил Мерс об столб ?
Смотрю google maps. Если я правильно понял, на фото это разбитая клумба возле столба с номером 87. Она справа по ходу движения в сторону Пивзавода. Непонятно как туда можно было въехать левой стороной да еще с вмятинами явно выше уровня самой клумбы. Да еще и после столкновения оказаться именно в таком положении. Если это единственное авто которое учавствовало в ДТП, то ощущение такое словно по встречке ехали...
Я думаю там камеры гдето есть и возможно мы их увидим.