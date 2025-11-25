На Полтавщині лікарі врятували 8-річного хлопчика, у якого вночі стався інсульт

Сьогодні, 09:29

На Полтавщині медики успішно прооперували 8-річного хлопчика з Київщини, у якого раптово виник гострий ішемічний інсульт. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського.

Відомо, що хлопчик перебував у родичів в межах області, коли поскаржився на сильний головний біль, після чого у нього почала відмовляти ліва рука та нога. Батьки викликали «швидку», і дитину доставили до місцевої лікарні, де провели первинну діагностику та підготували до транспортування у Полтаву.

В обласній лікарні дитині провели МРТ, під час якого лікарі виявили тромбоз судини головного мозку та ознаки інсульту. За висновками мультидисциплінарної команди нейрохірургів, стан хлопчика був критичним, а відсутність негайного втручання могла спричинити набряк мозку, тяжку інвалідизацію або летальні наслідки.

Консиліум фахівців ухвалив рішення провести механічну тромбектомію — малотравматичну ендоваскулярну операцію, під час якої тромб видаляють через катетер, введений у стегнову артерію.

Після операції хлопчик перебував у відділенні інтенсивної терапії, а згодом його перевели до неврологічного відділення. Лікарі відзначають позитивну динаміку — дитина рухається та говорить, триває реабілітація. Пацієнта додатково обстежують для встановлення причин інсульту в такому віці, зокрема проводять аналізи на можливі порушення згортання крові та генетичні фактори.

