Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині лікарі врятували 8-річного хлопчика, у якого вночі стався інсульт

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 632

 

Медики вчасно прооперували дитину та запобігли тяжким наслідкам

На Полтавщині медики успішно прооперували 8-річного хлопчика з Київщини, у якого раптово виник гострий ішемічний інсульт. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського.

Відомо, що хлопчик перебував у родичів в межах області, коли поскаржився на сильний головний біль, після чого у нього почала відмовляти ліва рука та нога. Батьки викликали «швидку», і дитину доставили до місцевої лікарні, де провели первинну діагностику та підготували до транспортування у Полтаву.

В обласній лікарні дитині провели МРТ, під час якого лікарі виявили тромбоз судини головного мозку та ознаки інсульту. За висновками мультидисциплінарної команди нейрохірургів, стан хлопчика був критичним, а відсутність негайного втручання могла спричинити набряк мозку, тяжку інвалідизацію або летальні наслідки.

Консиліум фахівців ухвалив рішення провести механічну тромбектомію — малотравматичну ендоваскулярну операцію, під час якої тромб видаляють через катетер, введений у стегнову артерію. 

Після операції хлопчик перебував у відділенні інтенсивної терапії, а згодом його перевели до неврологічного відділення. Лікарі відзначають позитивну динаміку — дитина рухається та говорить, триває реабілітація. Пацієнта додатково обстежують для встановлення причин інсульту в такому віці, зокрема проводять аналізи на можливі порушення згортання крові та генетичні фактори.

Нагадаємо, торік у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов цикл відео про інсульти. Перший випуск з Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ.

Ще одне відео за участі керівника Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Миколи Литвиненка можна переглянути ТУТ. Лікар не лише стикається з випадками інсультів у своїй медичній практиці, а й сам переніс інсульт.

Автор: Яна Гудзь
Теги: інсульт дитина Полтавська обласна лікарня
