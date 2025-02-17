Полтавщина — на другому місці з захворювання на кишковий єрсиніоз: що це за хвороба

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Минулого року Полтавщина опинилася на другому місці з захворювання на кишковий єрсиніоз. Про це інформують у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Так за минулий рік в області було зафіксовано 15 випадків хвороби — 14 у Полтавській громаді та 1 у Щербанівській. Загалом же по Україні за рік виявили 87 випадків хвороби.

Середній показник захворюваності по Україні становить 0,21 на 100 тисяч населення. На Полтавщині ж цей показник був торік у понад 5 разів більший — 1,08.

У попередні ж роки в області за рік фіксували по одному випадку захворювання.

Що таке кишковий єрсиніоз

Кишковий єрсиніоз (або ієрсиніоз) — це інфекційне захворювання. Передається інфекція переважно фекально-оральним шляхом. Можливий контактний шлях передачі — збудник може передаватися від людини до людини через заражені предмети, посуд, брудні руки.

Найбільш схильні до захворювання діти. Джерелом інфекції можуть бути свині, гризуни, собаки. Збудник захворювання мешкає в ґрунті. В організм тварин він потрапляє разом з водою і кормом. Ключова роль у передачі інфекції відводиться домашнім улюбленцям (котам і собакам), а також сільськогосподарським тваринам і гризунам.

Щури та миші бігають по складах і льохах, тому їх випорожнення можуть потрапляти на харчові продукти, а також в резервуари з чистою водою.

Особливістю інфекції є те, що вона здатна швидко розмножуватися при низьких температурах — якраз у сховищах та в холодильниках.

Симптоми хвороби

Симптоми єрсиніозу подібні на симптоми інших захворювань: скарлатини, ГРВІ, кишкових інфекцій, апендициту, сепсису, ревматизму, мононуклеозу та інших.

Супроводжується захворювання нудотою, блювотою, болем у животі, закрепами або проносом, почервонінням обличчя, шиї, кистей рук, стоп, висипанням по тілу. Згодом можуть з’явитися й ознаки застуди — нежить, кашель, біль у горлі, кон’юнктивіт. Можуть збільшуватися лімфатичні вузли, печінка, селезінка, з’явитися жовтяниця очей і шкіри. Захворювання протікає в різних клінічних формах з різним ступенем важкості.

Профілактика

Основним правилом профілактики захворювання на єрсиноз є гігієна: необхідно ретельно мити під проточною водою овочі та фрукти, особливо зелень. З капусти завжди варто знімати верхнє листя, овочеві салати готувати тільки на один раз, молоко пити кип’яченим, усі продукти в холодильнику зберігати в закритій тарі, а сам холодильник розморожувати та мити хоча б один раз на місяць. Також варто слідкувати за тим, щоб у приміщенні не заводилися гризуни.

Нагадаємо, Полтавська область також у лідерах за поширенням захворювання гарячки Західного Нілу.