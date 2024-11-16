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Освіта

Школярі та педагоги з Горішніх Плавнів стали переможця­ми всеукраїнських науково-творчих змагань

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 63 Партнерський проєкт

Школярі досліджували зорі, павуків та квасолю

Учні й учителі шкіл громади здобули перемоги в III етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) України у 2023-2024 навчальному році та у Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України». Про це повідомили в міському відділі освіти Горішньоплавнівської міської ради.

За перемогу в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН дипломами III ступеня нагороджені учні школи № 3. Зокрема, Андрій Шут (наукова керівниця Людмила Безперстова), який досліджував аналему Сонця (аналема — крива, що з’єднує послідовні розташування центральної зорі планетної системи). Також Вероніка Кіслякова (науковий керівник Станіслав Безнос), яка працювала над темою «Біорізноманіття павуків міста Горішні Плавні та його околиць». Разом із науковим керівником вони відловили, дослідили й описали близько 30 видів павуків.

За участь у конкурсі «Олімпіада геніїв України» почесну відзнаку отримали учні школи № 6 Дмитро Музика та Максим Свинаренко (наукова керівниця Світлана Броваренко). Тема їхньої науково-дослідницької роботи — «Дослідження впливу різних способів вирощування на ріст і розвиток Phaseolus vulgaris L. сорту Preto». Учні вирощували чорну квасолю різними способами й досліджували вплив використання різних видів поливу та мікродобрив на її ріст.

Дипломом за підготовку проєкту за темою «Брехозуб звичайний» у категорії «Креативне письмо» була відзначена учениця школи № 5 Анна Калашник. Керівник — Валерій Калашник.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
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