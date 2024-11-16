Попередньо, ніхто не постраждав
16 листопада, близько 13.00, у центрі Кременчука сталась дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють очевидці у спільноті Х.Кременчук, на вулиці Ігоря Сердюка, поблизу торгово-розважального центру «Галактика», водій BMW спричинив зіткнення 6 автівок.
Інформації про постраждалих не надходило.
Поліція встановлює деталі пригоди.
Нагадаємо, зранку у центрі Кременчука зіткнулись легковик і маршрутка.
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