У Горішніх Плавнях та Піщанському ліцеї прокурори провели просвітницькі заходи для учнів

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 69 Коментарів: 1

14-15 листопада за ініціативи Кременчуцької окружної прокуратури в рамках пілотного проєкту щодо впровадження міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у Полтавській області провели просвітницькі заходи для здобувачів освіти. Захід відбувся на базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища в місті Горішні Плавні та Піщанського ліцею Піщанської сільської ради.

Ювенальні прокурори обговорили з учасниками теми кримінальної відповідальності неповнолітніх, ролі прокуратури у захисті інтересів дітей та протидії домашньому насильству. Учням розповіли про завдання та функції прокуратури, види й розміри покарань, передбачені для неповнолітніх кримінальним законодавством, а також про кримінальну та адміністративну відповідальність осіб до 18 років.

Окрему увагу приділили питанням захисту дітей від сексуального насильства, сексуальної експлуатації та втягнення неповнолітніх у збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

Захід спрямований на підвищення обізнаності молоді у правових питаннях та запобігання правопорушень серед неповнолітніх.