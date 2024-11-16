Незабаром в укриттях Полтавщини можуть з'явитися повноцінні класи: область візьме участь у пілотному проєкті

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 151

Завдяки цьому в області стане можливим неперервне навчання для школярів під час повітряних тривог

Незабаром в укриттях закладів освіти можуть з’явитися класи для неперервного навчання учнів під час повітряних тривог. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Нещодавно заступник начальника ПОВА Антон Чубенко провів зустріч із представниками фінської міжнародної неурядової організації, які опікуються можливостями дітей навчатися в безпечних умовах попри виклики війни. Зокрема, під час зустрічі і обговорили проблеми навчання школярів на Полтавщині в умовах сьогодення.

Антон Чубенко розповів про те, як сьогодні проходить освітній процес для учнів та вчителів.

— У Полтавській області постійно покращуються умови навчання, облаштовуються укриття, закуповується техніка, реалізується чимало проєктів для підвищення кваліфікації вчителів та вдосконалення самого викладання предметів в умовах війни.

Проте, за його словами, область не зупиняється на досягнутому.

— Ми готові взяти участь в пілотному проєкті й на прикладі однієї або кількох громад показати, як можна організувати неперервне навчання учнів під час постійних повітряних тривог. В укритті мають бути облаштовані повноцінні ізольовані навчальні класи, з меблями, дошками, усією необхідною технікою. У нас є можливості провести навчання для педагогів, — заявив Чубенко.

Наразі Полтавська ОВА спільно із партнерами розроблятиме технічні умови проєкту та обиратиме заклад, де його можна реалізувати. Далі ж з'ясовуватимуть, як цей проєкт можна буде запровадити й в інших школах.

Нагадаємо, у вересні Антон Чубенко доповів, що в області укриттями забезпечені 95% шкіл.



