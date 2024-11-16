Незабаром в укриттях Полтавщини можуть з'явитися повноцінні класи: область візьме участь у пілотному проєкті

Незабаром в укриттях закладів освіти можуть з’явитися класи для неперервного навчання учнів під час повітряних тривог. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Нещодавно заступник начальника ПОВА Антон Чубенко провів зустріч із представниками фінської міжнародної неурядової організації, які опікуються можливостями дітей навчатися в безпечних умовах попри виклики війни. Зокрема, під час зустрічі і обговорили проблеми навчання школярів на Полтавщині в умовах сьогодення.
Антон Чубенко розповів про те, як сьогодні проходить освітній процес для учнів та вчителів.
— У Полтавській області постійно покращуються умови навчання, облаштовуються укриття, закуповується техніка, реалізується чимало проєктів для підвищення кваліфікації вчителів та вдосконалення самого викладання предметів в умовах війни.
Проте, за його словами, область не зупиняється на досягнутому.
Наразі Полтавська ОВА спільно із партнерами розроблятиме технічні умови проєкту та обиратиме заклад, де його можна реалізувати. Далі ж з'ясовуватимуть, як цей проєкт можна буде запровадити й в інших школах.
Нагадаємо, у вересні Антон Чубенко доповів, що в області укриттями забезпечені 95% шкіл.
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