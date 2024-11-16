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Історія відновлення: як у Кременчуці переселенцю Олексію допомогли повернути документи

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 147

Завдяки співпраці держорганів, громадських організацій та місцевої влади, чоловікові відновили паспорт, статус ВПО та надали соціальне житло

Війна змусила мільйони людей залишити свої домівки, вирушаючи у невідомість із мінімумом речей. У цьому хаосі багато хто втрачає найцінніше — документи, що підтверджують особу, статус чи права. Так сталося і з паном Олексієм із Луганщини. Як розповіли у пресслужбі управління Державної митної служби у Полтавській області, під час евакуації він втратив паспорт, документи про інвалідність і навіть свої фінансові заощадження. Але завдяки ефективній співпраці кількох організацій чоловікові вдалося повернути впевненість у завтрашньому дні.

Кроки до відновлення:

  1. Паспорт: Працівники Відділу у місті Кременчуці УДМС у Полтавській області допомогли пану Олексію отримати новий паспорт громадянина України.
  2. Житло: Соціальні служби Кременчуцької міської ради забезпечили переселенця соціальним житлом.
  3. Статус ВПО: Разом із паспортом було оформлено статус внутрішньо переміщеної особи.
  4. Документи про інвалідність: Громадська організація «Проліска» (Кременчук) долучилася до процесу відновлення медичних документів, необхідних для підтвердження інвалідності.

Ця історія є прикладом того, як завдяки взаємодії державних органів, громадських організацій і місцевої влади можна ефективно підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВПО переселенці документи
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