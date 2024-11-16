Історія відновлення: як у Кременчуці переселенцю Олексію допомогли повернути документи

Завдяки співпраці держорганів, громадських організацій та місцевої влади, чоловікові відновили паспорт, статус ВПО та надали соціальне житло
Війна змусила мільйони людей залишити свої домівки, вирушаючи у невідомість із мінімумом речей. У цьому хаосі багато хто втрачає найцінніше — документи, що підтверджують особу, статус чи права. Так сталося і з паном Олексієм із Луганщини. Як розповіли у пресслужбі управління Державної митної служби у Полтавській області, під час евакуації він втратив паспорт, документи про інвалідність і навіть свої фінансові заощадження. Але завдяки ефективній співпраці кількох організацій чоловікові вдалося повернути впевненість у завтрашньому дні.
Кроки до відновлення:
Ця історія є прикладом того, як завдяки взаємодії державних органів, громадських організацій і місцевої влади можна ефективно підтримати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
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