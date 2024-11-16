Шерифи громад регулюватимуть рух на випадок блекауту на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 178

Для поліцейських офіцерів громад організували тренінг, щоб вони могли забезпечити безпеку дорожнього руху під час тривалих відключень світлофорів, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Такі знання є необхідними, адже росіяни продовжують атакувати об’єкти енергетики, тому можуть бути тривалі відключення світла.

Ознайомитися з основними сигналами регулювальника можна за посиланням.

Нагадаємо, зараз на Полтавщині діють 39 поліцейських станцій, на яких працюють обрані громадою офіцери. Загалом в області працюють 47 поліцейських офіцерів громад.