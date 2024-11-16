Шерифи громад регулюватимуть рух на випадок блекауту на Полтавщині

Для поліцейських офіцерів громад організували тренінг, щоб вони могли забезпечити безпеку дорожнього руху під час тривалих відключень світлофорів, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Такі знання є необхідними, адже росіяни продовжують атакувати об’єкти енергетики, тому можуть бути тривалі відключення світла.
Ознайомитися з основними сигналами регулювальника можна за посиланням.
Нагадаємо, зараз на Полтавщині діють 39 поліцейських станцій, на яких працюють обрані громадою офіцери. Загалом в області працюють 47 поліцейських офіцерів громад.
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