Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 20 вулицях: де саме
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 17 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Франка, 4-40
- вул. Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Республіканська, 1-74, 107
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Христини Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- пров. Приходька, 3-24
- пров. Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- пров. Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 20.00:
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