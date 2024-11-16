Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 20 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 17 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00

вул. Виноградна, 15-56

вул. Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Франка, 4-40

вул. Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Республіканська, 1-74, 107

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Христини Алчевської, 2

вул. Художня, 28-57/2

вул. Чехова, 1/13-35/9

пров. Приходька, 3-24

пров. Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15

пров. Чехова, 3-7/26. З 8.00 до 20.00: с. Потоки.



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