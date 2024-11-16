Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 20 вулицях: де саме

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Сьогодні, 16:03 Переглядів: 612

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 17 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00


  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Франка, 4-40
  • вул. Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Республіканська, 1-74, 107
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Приходька, 3-24
  • пров. Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • пров. Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення
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