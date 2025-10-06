Переможці цьогорічного конкурсу «Українська мова — мова єднання» отримали нагороди

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Переможці цьогорічного конкурсу «Українська мова — мова єднання» отримали нагороди

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 122

На всю Полтавщину — 11 переможців конкурсу. Всі вони — кременчужани

У неділю, 5 жовтня, у Кременчуці в читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася церемонія нагородження переможців цьогорічного літературного конкурсу «Українська мова — мова єднання».

Цього року участь у конкурсі взяли понад 400 авторів зі всіх областей України — письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Члени Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ — всього 11 авторів, взяли участь у конкурсі й стали переможцями.

 Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:

Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:

Шевченка-Василенка Володимира Євгеновича — журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.

Дипломами «Золотий рядок» відзначено:

Тетяну Булат  за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;

Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;

 Валерія Голуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;

Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;

Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;

Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;

     Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;

Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;

Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;

Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;

Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».

Радіємо вашим досягненням та бажаємо нових творчих успіхів, ідей, натхнення та нагород.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс читальна зала українська мова Творча спілка журналістів Кременчуччини НСЖУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх