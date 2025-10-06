Переможці цьогорічного конкурсу «Українська мова — мова єднання» отримали нагороди

У неділю, 5 жовтня, у Кременчуці в читальній залі філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася церемонія нагородження переможців цьогорічного літературного конкурсу «Українська мова — мова єднання».
Цього року участь у конкурсі взяли понад 400 авторів зі всіх областей України — письменників, журналістів, вчителів, студентів, школярів, а також 30 військовослужбовців. Члени Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ — всього 11 авторів, взяли участь у конкурсі й стали переможцями.
Почесною відзнакою ХХVI-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» нагороджено:
Шевченка-Василенка Володимира Євгеновича — журналіста, письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини національної спілки журналістів України.
Дипломами «Золотий рядок» відзначено:
Тетяну Булат за книгу поезій вибраних творів у 2-х томах «Перлини української душі». Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
Неонілу Василенко за літературно-художнє видання Серії «Казки і легенди Кременчуччини» — «Казки і легенди княгині Неоніли». Номінація «Лауреати»;
Валерія Голуба за літературно-художнє видання «Час, коли падають зорі». Номінація «Лауреати»;
Наталію Маєвську за книгу прози і поезії для дітей «Паляничка». Номінація «Лауреати»;
Ольгу Пилипчук за літературно-художнє видання І-тому вибраних творів. Номінація «Квітни, мова наша рідна»;
Анатолія Сербіна за публіцистичне видання книги із Серії розповідей про знаних медиків Кременчука «Персоналії. Медична галузь Кременчука». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
Володимира Шевченка-Василенка за літературно-художнє видання повісті «Стежками доль» Серії «Історичні віхи Полтавщини». Номінація «Пошук. Істина. Наука»;
Володимира Шестакова за літературно-художнє видання віршів, мініатюр і афоризмів «Авторизмы, гномы и квадростишия». Номінація «Лауреати»;
Тетяну Широку за книгу мемуарів про творчих людей Кременчуччини «Я недаремно живу на цій землі». Номінація «Лауреати»;
Вікторію Бахарєву за літературно-художнє видання збірки поезій «Вільна». Номінація «Лауреати»;
Іванну Чаплигіну за літературно-художнє видання прозово-поетичної збірки «Я викидала серце на смітник». Номінація «Лауреати».
Радіємо вашим досягненням та бажаємо нових творчих успіхів, ідей, натхнення та нагород.
