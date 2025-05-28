«Мистецтво вижити»: у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка Наталії Прус

У стінах Кременчуцького краєзнавчого музею відкрилася перша персональна виставка сучасної художниці, письменниці, волонтерки Наталії Прус — «Жити, незважаючи на біль».
За освітою Наталія — фінансистка, багато років пропрацювала аналітиком. Математичний склад розуму, чіткі формули, звіти — її буденність у минулому. Але ще з дитинства вона мріяла про мистецтво. Мрію, яку довго відкладала на «потім», остаточно пробудила війна.
У квітні 2022 року вона презентувала першу виставку з 95 робіт. Її картини вже побували за кордоном і подорожували музеями по всій Україні. Це — синтез живопису і поезії: кожен твір супроводжується авторськими рядками, які відкривають глибший зміст. За два роки Наталія написала понад 400 віршів і видала кілька збірок.
На нинішній виставці представлено 60 робіт, створених у сучасних техніках. Наталія зізнається: вона самоучка, не має художньої освіти і навіть не відвідувала курсів. Її творчість — це натхнення, яке приходить згори.
Особливе місце на виставці займають роботи на військову тематику. Художниця використовує предмети, що були частиною війни, — і перетворює їх на символи надії та відродження.
Одна з робіт — без підпису. Вона стоїть окремо на мольберті. Глядачам пропонується самостійно відчути її зміст, без підказок — лише в діалозі з власним серцем.
Виставку відвідав і звернувся з добрими словами до авторки також Володимир Поляков, керівник Музею військової історії. Саме в його музеї вперше були представлені твори Наталії — зокрема, розписані артефакти війни.
Творчість Наталії Прус — не лише особистий катарсис, а й бажання допомогти іншим. Через полотна й вірші вона передає свій досвід як терапевтичну енергію.
Коли Наталію запитують, ким вона себе вважає — художницею чи поетесою — вона усміхається:
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