У Кременчуці планують закупити тренажер для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» планують встановити приліжковий тренажер для активного та пасивного застосування, для нижніх кінцівок. Ним користуватимуться, зокрема, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 28 травня.
Відомо, що на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду 390 тисяч гривень. Депутати погодили відповідний проєкт рішення.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі лікарні отримали гуманітарну допомогу на понад 20 мільйонів гривень.
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