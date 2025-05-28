Кременчуцькі лікарні отримали гуманітарну допомогу на понад 20 мільйонів гривень — міський голова

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 87 Коментарів: 1

Закордонні партнери надали черговий гуманітарний вантаж для кременчуцьких лікарень на понад 20 мільйонів гривень. Це ліки, хірургічні інструменти, шовний матеріал, медичні розчини, а також пелюшки, підгузки дитячі й дорослі та інші речі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 28 травня.

Допомогу надав Міжнародний Фонд Медичної Співпраці (Association Internationale de Cooperation Medicale — AICM). Фонд не вперше допомагає кременчуцьким лікарням, особливо дитячій, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримає 95 ноутбуків та 7 принтерів як гуманітарну допомогу від німецьких організацій.