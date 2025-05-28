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«Він завжди посміхався». У Кременчуці попрощались з сержантом Олександром Крівченком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 228

У воїна лишились діти, дружина і рідні

28 травня у Кременчуці попрощались з померлим воїном Олександром Крівченком. Чоловік мав звання сержант. 

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з села Максимівка Кременчуцького району. Працював зварювальником на Кременчуцькому вагонобудівному заводі. 

На військову службу Олександра призвали у березні 2023 року, до повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у антитерористичній операції (АТО). Олександр був оператором-електриком відділення полігонного забезпечення.

Цьогоріч 18 травня воїн помер від захворювання серця та набряку легень біля міста Білозерське Донецької області, розповів «Лиман». 

 

— Гарний, відповідальний, доброзичливий. Добре відносився до роботи, добре відносився до товаришів. Відповідальний, завжди готовий був допомогти по будь-якому питанню, — розповідає колега військового Віктор.

Ще один робітник КВБЗ, який разом працював з Олександром, Костянтин каже: чоловік помер за два дні до свого дня народження. Костянтин хотів привітати військового з 46-річчям після роботи, 20 травня, але у цей же день дізнався про його смерть.

 

— У нього така риса була, це як зустрічаєш його, він завжди посміхався. І щоб там не траплялося у нього в житті, зустрічав він з посмішкою. Він і мені вдома по господарству допомагав, — каже Костянтин. 

Кума Марина розповідає, що чоловік виховував 4 дітей. 

— Всі, хто був знайомий з Олександром, назавжди ставали йому найкращим другом. Дуже доброзичлива людина. Де б він не був, його блакитні очі і добродушна посмішка завжди окриляли, надихали. Його відкритий добрий сміх завжди надавали надію для людей, які були поруч з ними. Олександр завжди житиме в серцях людей, які його знали і любили, — каже Марина. 

У воїна лишились діти, дружина і рідні. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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