«Він завжди посміхався». У Кременчуці попрощались з сержантом Олександром Крівченком

28 травня у Кременчуці попрощались з померлим воїном Олександром Крівченком. Чоловік мав звання сержант.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з села Максимівка Кременчуцького району. Працював зварювальником на Кременчуцькому вагонобудівному заводі.
На військову службу Олександра призвали у березні 2023 року, до повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у антитерористичній операції (АТО). Олександр був оператором-електриком відділення полігонного забезпечення.
Цьогоріч 18 травня воїн помер від захворювання серця та набряку легень біля міста Білозерське Донецької області, розповів «Лиман».
Ще один робітник КВБЗ, який разом працював з Олександром, Костянтин каже: чоловік помер за два дні до свого дня народження. Костянтин хотів привітати військового з 46-річчям після роботи, 20 травня, але у цей же день дізнався про його смерть.
Кума Марина розповідає, що чоловік виховував 4 дітей.
У воїна лишились діти, дружина і рідні. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.
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