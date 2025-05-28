Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 29 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Івана Виговського, 3-33
вул. Амвросмія Ковальова, 6
вул. Василя Бархи, 4,14/2
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Вільної України, 3-14
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 15/22-94А
вул. Михайла Грушевського, 11
вул. Платухіна, 3-23
вул. Романа Шухевича, 3-9
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
вул. Сержанта Трушакова, 3-15
квт. 278, 1-37
квт.274, 1-9
пров. Василя Барки, 3-22
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
прос. Лесі Українки, 2-120
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський, 2А-48
туп. Кременецький, 3-26
туп. Михайла Грушевського, 3,4,5
туп. Степовий, 1-9.
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Вагонна, 10-32
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Віри Холодної, 33-62
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Кохнівська, 63-108
вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30
вул. Михайла Грушевського, 11
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Республіканська, 93,93А
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників , 4А-15
пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3-10
пр. 3-й Кохнівський, 4-18
пр. Житлобудівниий, 3-20/11
пров. Деповський, 1-23
пров. Житлобудівниий, 2/34-16
пров. Межовий, 9,23
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
пров. Чорнобаївський, 40А,60Б
туп. 1-й Парковий, 3-8
туп. 2-й Парковий, 3-8/2
туп. Автозаводський, 2
туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5.
вул. Джерельна, 3-19
вул. Каштанова, 1-22
вул. Козацька, 61/31-94А
вул. Сергія Кульчицького, 16-49
пров. Вербовий, 2,4
пров. Рівненський, 13А-25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1-9.
вул. Євгена Патона, 25
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1-7
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2.
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