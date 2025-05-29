Кабачкові кекси з шинкою та сиром
Сьогодні, 07:03
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Смачна страва до вашого столу
Складові:
600 г кабачків
3 яйця
150 г курячої шинки
120 г сиру
120 г борошна
1 ч. л. розпушувача
сіль, перець, трави
- Натираємо кабачок на дрібній тертці, солимо, добре відтискаємо.
- Додаємо яйця, натертий сир та шинку кубиками.
- Всипаємо борошно та розпушувач.
- Перець, трави.
- Перекладаємо у форму і запікаємо в духовці 200° 30 хвилин.
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