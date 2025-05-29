Сьогодні християни святкують Вознесіння Господнє: значення свята та традиції українців

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 318

Вознесіння Господнє символізує піднесення Ісуса Христа на небеса після його воскресіння

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших християнських свят, яке вшановує завершення земного служіння Ісуса Христа після його Воскресіння. Це свято відмічається на 40-й день після великодня.

Дата свята змінюється щороку, оскільки вона залежить від дня святкування Великодня. Вознесіння відзначають на 40-й день після Великодня, тому дата щорічно є плаваючою. У 2025 році Вознесіння Господнє за новоюліанським календарем припадає на четвер, 29 травня.

Що означає свято Вознесіння

Вознесіння Господнє символізує завершення земного служіння Ісуса Христа та його піднесення до вічного Царства Небесного. Згідно з Євангелієм, Вознесіння Господнє сталося на 40-й день після Воскресіння Христа. Після свого Воскресіння Ісус з’являвся Своїм учням, зміцнюючи їхню віру, пояснюючи значення Писань та готуючи до місії проповідування Євангелія по всьому світу. На сороковий день він зібрав апостолів на горі Оливній (або Єлеон), неподалік від Єрусалима. Там Спаситель благословив їх, дав останні настанови та вознісся на небо.

Апостоли побачили, як Ісус піднявся в хмари, символізуючи перехід із земного життя до небесного. Ангели, які з’явилися після цього, сповістили апостолам, що Христос повернеться так само як вознісся, нагадуючи про його друге пришестя.

Традиції святкування

На Вознесіння віряни йдуть до церкви, щоб помолитися та взяти участь у богослужінні. На службі читають уривки з Євангелія, які розповідають про подію Вознесіння. Люди моляться, дякують Богу за всі отримані блага і просять миру, здоров’я та допомоги у справах.

На Вознесіння Господнє християни вітаються словами «Слава Ісусу Христу!», на які відповідають «Навіки Слава!»

У деяких регіонах печуть обрядове печиво у формі драбинки. Це символізує шлях Ісуса на небо. Ним частують рідних, сусідів і роздають бідним.

Чого не можна робити на Вознесіння Господнє

На Вознесіння віряни стараються зробити добрі справи: допомогти тим, хто потребує, або пожертвувати на храм.

У цей день Православна церква забороняє укладати шлюби, сваритися, лихословити, ображати інших, відмовляти тим, хто потребує допомоги, відвідувати кладовища, згадувати померлих і плювати на землю.

Проте праця в день Вознесіння Господнього дозволена, оскільки свято завжди припадає на четвер.