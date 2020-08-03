Команда Ukraїner продовжує подорожувати Полтавщиною

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Команда Ukraїner знову подорожує Полтавщиною. Недавно знімали на Котелевщині і Більському городищі. Про це повідомив директор Історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост на своїй сторінці у Facebook.





«Зустрічаємо крутих гостей – експедицію Ukraїner. Саме завдяки таким класним проєктам про Котелевський край та Більське городище дізнається вся Україна! Попереду 2 дні напружених зйомок», – йдеться у повідомленні.









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