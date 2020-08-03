На Полтавщині чоловік погрожував підірвати дружину та її матір

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Під час обстеження виявили саморобну гранату

Вранці 5 серпня поліції Лубенського району повідомили про родинний конфлікт у селі Солониця. Місцеві жителі розповіли правоохоронцям, що чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожує дружині та тещі розправою.





На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та наряд сектору реагування патрульної поліції Лубенського відділу, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Поліцейські втихомирили правопорушника та провели огляд помешкання й двору.





Під час обстеження поліція виявила предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Ймовірний боєприпас спрямували на експертизу.









Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Також вирішується питання про внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).