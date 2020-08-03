До реанімації потрапила 13-річна жителька Полтавського району - отруїлася клофеліном (додано)

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5 серпня до реанімації дитячої міської лікарні Полтави з попереднім діагнозом «медикаментозне отруєння» доставили 13-річну дівчину (2007 р.н. - автор). У лікарню потрапила мешканка села Ковалівки Полтавського району, - інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними дівчина отруїлася пігулками «клофелін». Стан здоров’я дитини – тяжкий.





Додано: відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, що правоохоронці проводять перевірку. Патронаж над родиною будуть здійснювати ювенальні поліцейські Полтавського районного відділення поліції та психологи.



