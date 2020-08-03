Покарали водія вантажівки, який розсипав щебінь на Першотравневій

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 309 Коментарів: 2

5 серпня близько 23.00 водій автомобіля MAN розсипав на проїжджу частину вулиці Першотравневої щебінь. Копи зупинили вантажівку та склали на водія адмінматеріали.





За інформацією патрульної поліції, мова йде про протокол за ч.1 ст.139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (Стаття 122. перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).



