Кременчук готовий до опалювального сезону на 72%: усувають майже 30 поривів

6 серпня на засіданні штабу з підготовки міського господарства до зими повідомили, що вцілому підготовка житлового фонду ведеться в плановому порядку.
На сьогоднішній день, управляючі компанії провели роботи:
Станом на сьогодні, до підключення теплоносія заклади освіти готові на 100%, медицини - на 65%.
Загальноміський показник готовності до підключення теплоносія становить більше 72%.
Заступник міського голови Валерій Декусар звернув увагу на те, що з кожним роком збільшується кількість дефектів на теплових мережах. Якщо раніше після проведення гідравлічних випробувань пориви здебільшого виникали на внутрішньо квартальних мережах, то наразі такі дефекти є і на магістральних трубопроводах.
За інформацією департаменту житлово-комунального господарства Кременчука, в нагірній частині міста після гідравлічних випробувань виявлено 3 пориви, в центральній частині - 22 пориви, на Першому Занасипу котельні квт.176 - 2 пориви, котельні хлібної бази - 1 порив.
Як повідомив директор комунального підприємства «Теплоенерго» Віталій Одношевний, під час гідравлічних випробувань виявилось, що потік котел на Третьому Занасипу, який задіяний в опаленні двох кварталів. Але запевнив, що ситуація не критична і буде усунута якнайшвидше - ресурси на це є.
Наразі бригади теплопостачальників працюють над усуненням виявлених поривів.