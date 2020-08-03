Кременчук готовий до опалювального сезону на 72%: усувають майже 30 поривів

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6 серпня на засіданні штабу з підготовки міського господарства до зими повідомили, що вцілому підготовка житлового фонду ведеться в плановому порядку.





На сьогоднішній день, управляючі компанії провели роботи:

«ЖРБС» на 92% об’єктів, що нею обслуговуються;

«МДЛ» - на 85% будинків, які входять до зони її відповідальності;

«Перспектива» на 73% підготувала свій фонд обслуговуваного житла;

рівень готовності будинків ОСББ становить 13%.

Станом на сьогодні, до підключення теплоносія заклади освіти готові на 100%, медицини - на 65%.





Загальноміський показник готовності до підключення теплоносія становить більше 72%.





Заступник міського голови Валерій Декусар звернув увагу на те, що з кожним роком збільшується кількість дефектів на теплових мережах. Якщо раніше після проведення гідравлічних випробувань пориви здебільшого виникали на внутрішньо квартальних мережах, то наразі такі дефекти є і на магістральних трубопроводах.





За інформацією департаменту житлово-комунального господарства Кременчука, в нагірній частині міста після гідравлічних випробувань виявлено 3 пориви, в центральній частині - 22 пориви, на Першому Занасипу котельні квт.176 - 2 пориви, котельні хлібної бази - 1 порив.





Як повідомив директор комунального підприємства «Теплоенерго» Віталій Одношевний, під час гідравлічних випробувань виявилось, що потік котел на Третьому Занасипу, який задіяний в опаленні двох кварталів. Але запевнив, що ситуація не критична і буде усунута якнайшвидше - ресурси на це є.





Наразі бригади теплопостачальників працюють над усуненням виявлених поривів.