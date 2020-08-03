16 серпня кременчужан запрошують на тріатлон Kremen Olympic Triathlon

Організація Kremen Style запрошує всіх любителів тріатлону взяти участь у змаганнях - Kremen Olympic Triathlon 2020. Змагання відбудуться 16 липня на набережній Кременчука (парк Придніпровський).
На Вас очікує олімпійська дистанція з тріатлону на оновлених маршрутах, а саме:
Можлива як індивідуальна участь, так і командне проходження етапів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль KS KOT 2020. Призові місця будуть нагороджені медалями та подарунками від спортивних партнерів.
Встигни зареєструватись і взяти участь у цьому неймовірному змаганні для сильних духом і тілом.