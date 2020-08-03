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Кременчук, Спорт, Афіша

16 серпня кременчужан запрошують на тріатлон Kremen Olympic Triathlon

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 216

 

Спортсменів очікує біг, плавання та велоетап

Організація Kremen Style запрошує всіх любителів тріатлону взяти участь у змаганнях - Kremen Olympic Triathlon 2020. Змагання відбудуться 16 липня на набережній Кременчука (парк Придніпровський).


На Вас очікує олімпійська дистанція з тріатлону на оновлених маршрутах, а саме:

  • плавальний етап Дніпром (1500 м)
  • велоетап від набережної Кременчука, через центр міста і до Кривушів (40 км)
  • біговий етап найкрасивішими місцями Придніпровського парку (10 км)

Можлива як індивідуальна участь, так і командне проходження етапів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль KS KOT 2020. Призові місця будуть нагороджені медалями та подарунками від спортивних партнерів.


Встигни зареєструватись і взяти участь у цьому неймовірному змаганні для сильних духом і тілом.

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Автор: Альона Душенко
Теги: триатлон тріатлон плавання біг велоспорт
компанія «Інтера Люкс»

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