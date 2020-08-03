Прибыль Ferrexpo за полгода сократилась на 8%

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 249

Выручка группы уменьшилась на 1,4%, а чистый долг – на 38%

Группа Ferrexpo в первом полугодии сократила чистую прибыль на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до $249,9 млн. Об этом свидетельствуют годовые данные финансового отчета компании.





Выручка Ferrexpo за это время снизилась на 1,4%, до $775,8 млн. EBITDA группы уменьшилась на 5,4%, до $352 млн. Чистый денежный поток от финансовых операций вырос на 1%, до $258 млн.





Группа сократила капитальные инвестиции на 16% по сравнению с первым полугодием 2019-го – до $96 млн. Чистый долг сократился на 38%, до $174 млн.





Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей на постсоветском пространстве. Производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи (по 100% акций в собственности).