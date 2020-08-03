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У Полтаві на будівництві 9-поверхівки обвалилось риштування: є постраждалі

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Поліція з’ясовує обставини події

У Полтаві на вул. Пилипа Орлика на будівництві 9-поверхівки стався обвал будівельних риштуваннь, в результаті чого постраждали 4 людини. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews з посиланням на ДСНС Полтавської області.


«У Полтаві на будівництві 9-поверхівки з невідомих причин по всій висоті впали будівельні риштування. 4 людини травмовані», - йдеться в повідомленні.


За інформацією управління ДСНС Полтавської області, на місце події виїхало два підрозділи рятувальників. Однак на даний момент вони не задіяні. Травмовано четверо будівельників, яких передали медикам. Наслідки падіння металевих конструкцій поки ліквідовують самі будівельники.


Як повідомляє пресслужба поліції, на місці працює слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини події.


Обвал на будівництві у Полтаві

У Полтаві на вул. Пилипа Орлика на будівництві 9-поверхівки стався обвал будівельних риштуваннь, в результаті чого постраждали 4 людини Більше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/accidents/10088298-u-poltavi-na-budivnictvi-9-poverhivki-obvalilis-rishtuvannja-ye-postrazhdali.html

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Mittwoch, 5. August 2020

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава будівництво обвал
компанія «Інтера Люкс»

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