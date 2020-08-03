На Вадима Пугачова Ford влетів у електроопору: водій у лікарні

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Чоловік не впорався з керуванням
5 серпня, близько 18.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці сталася ДТП з постраждалими.
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій Ford не впорався з керуванням та влетів у електроопору. Його госпіталізували.
Обставини встановлюються.
А что там зъясовувать? Посмотрите как они в городе летают 80-90, подрезают, сигналят сзади, ломятся, проезжают перекрестки на красный. Итог предсказуемый, а машину жалко.