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На Вадима Пугачова Ford влетів у електроопору: водій у лікарні

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 1 288 Коментарів: 1

 

Чоловік не впорався з керуванням

5 серпня, близько 18.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці сталася ДТП з постраждалими.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій Ford не впорався з керуванням та влетів у електроопору. Його госпіталізували.


Обставини встановлюються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

315
Volvoвод:
Сьогодні, 22:58

А что там зъясовувать? Посмотрите как они в городе летают 80-90, подрезают, сигналят сзади, ломятся, проезжают перекрестки на красный. Итог предсказуемый, а машину жалко.


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