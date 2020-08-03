На Вадима Пугачова Ford влетів у електроопору: водій у лікарні

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Чоловік не впорався з керуванням

5 серпня, близько 18.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці сталася ДТП з постраждалими.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, водій Ford не впорався з керуванням та влетів у електроопору. Його госпіталізували.





Обставини встановлюються.