В Полтавской области растет количество пациентов с COVID-19. В доме престарелых массово заболели старики

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По состоянию на 5 августа, в Полтавской области зарегистрировано уже 472 случая COVID-19. За прошедшие сутки зафиксированы шесть таких случаев – четыре в Полтаве, один в Кременчуге, один в Полтавском районе. Это данные Полтавской облгосадминистрации.



Из 472 случаев 137 зарегистрированы в Кременчуге, это самый высокий показатель в области. 123 – в Полтаве, Полтава показывает значительный прирост. Также существенно вырос показатель по Горишним Плавням – 29. И по Кобеляцкому району – 23. В остальных районах показатели изменились незначительно.







В целом же в Полтавской области стабильно растет количество пациентов с COVID-19. На 22 июля их в области было 360; 30 июля – 431; 5 августа – 472.





С 22 июля кривая выявленных случаев стремительно поползла вверх



«ТелеграфЪ» сравнил показатели на 5 августа с данными на 22 июля. За две недели самый стремительный прирост пациентов с COVID-19 отмечается в Полтаве. По данным обладминистрации, на 22 июля в Полтаве было зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. За две недели прирост составил +41 человек.









На втором месте по стремительному росту заболеваемости стоят Горишние Плавни. На 22 июля там зарегистрировали 15 случаев COVID-19. На 5 августа их стало 29 (+14). Пациентов в Горишних Плавнях прибавилось из-за вспышки коронавируса в доме престарелых в селе Дмитровка. Этот дом называется «Будинок захищеної старості», но старики там оказались совершенно незащищенными. 19 из 38 пациентов дома престарелых 30 июля госпитализировали. Одна 91-летняя пациентка умерла. Об этом сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Виктор Лысак. В ходе проверки выяснилось, что в этом доме престарелых очень близко стояли кровати пациентов, не соблюдалась безопасная социальная дистанция, а также были выявлены другие нарушения.



В Кременчуге прирост за две недели составил +11 человек – 22 июля их было 126, 5 августа стало 137. Городской эпидемиолог Лариса Коровина говорит, что эти показатели находятся в пределах нормы для инфекционных заболеваний.



«ТелеграфЪ» спросил городского эпидемиолога, по каким причинам растет число заболевших COVID-19 в Полтавской области? Лариса Коровина ответила:





Лариса Коровина





– По Кременчугу, я считаю, показатели в пределах нормы для инфекционных заболеваний, о ситуации в Полтаве ничего не могу сказать, не имею достаточной информации, что касается Горишних Плавней, там безусловно роль сыграла вспышка коронавирусной инфекции в доме престарелых, там же 19 человек госпитализировали. Если говорить о росте показателей заболеваемости, нужно выделить два фактора. Во-первых, сыграли свою роль ослабление карантина и летняя миграция населения. Карантин ослабили, люди массово едут отдыхать, а на отдыхе сталкиваются с тем, что во многих курортных городах – например, в Одессе и в Железном порту – люди в транспорте и в общественных местах не носят маски, а также не соблюдают безопасную социальную дистанцию на пляже, лежаки там стоят очень близко. Такой отдых не проходит бесследно, люди возвращаются домой и привозят инфекцию. Сезонная миграция населения играет существенную роль в распространении вируса, не надо забывать, он циркулирует, поэтому количество инфицированных растет. Ещё один важный фактор – улучшение качества диагностики. ПЦР-исследования мы теперь делаем ежедневно, сегодня сдал, а вечером уже есть результат, точность исследований возросла, соответственно, выявляется больше случаев инфицирования – а значит, растет и общий показатель заболеваемости.