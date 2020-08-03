Кременчужанин розповів, як «влаштувався на роботу» до шахраїв за 550 гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 251

Чоловік заплатив 550 гривень за оформлення медичної довідки. У результаті залишився без грошей, довідки та роботи

До редакції «ТЪ» звернувся кременчужанин Костянтин, який хотів влаштуватися на роботу, натомість втратив гроші. Своєю розповіддю він хоче попередити інших, щоб люди не потрапили в шахрайську пастку.





Чоловік розказав, що на «OLX» знайшов вакансію водія. Костянтина привабила «солодка» зарплата у 13 - 16 тисяч гривень. Кременчужанин передзвонив по номеру в оголошенні, щоб дізнатися умови працевлаштування. На іншому «кінці дроту» чоловік розповів, що потрібно возити воду на один із заводів Запоріжжя. Графік: день працюєш - день вдома, або два через два.





Костянтину одразу ж запропонували поїхати на наступний день в ознайомлювальну поїздку. «Роботодавець» запитав, чи є у Костянтина медична довідка для водія. Буцімто без неї не пустять на територію підприємства. У кременчужанина такої довідки не було, тому «роботодавець» дав номер нібито працівниці центральної районної лікарні Ольги Павлівни, котра мала оформити відповідну довідку.





Ольга Павлівна сказала, що гроші за оформлення довідки в руки не візьме, треба переказати їх на банківську карту. Що Костянтин і зробив, поповнивши карту на 550 гривень.





О 18.00 домовилися зустрітися біля лікарні для передачі документу. Костянтин приїхав до медзакладу та почав дзвонити жінці. Абонент був недоступний. До «роботодавця» чоловік також не додзвонився.