13 серпня у Кременчуці презентують світлини з програми ЄС

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Кременчук став одним із шести міст України, в якому покажуть подорожуючу фотовиставку

13 серпня о 18.00 у Кременчуці презентують виставку світлин з проєктів Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності. Захід відбудеться у «Простір ідей» (вхід здвору) вул. Софіївська, 36-Б.





Кременчук став одним із шести міст України, в якому покажуть подорожуючу фотовиставку. До неї увійшли 40 світлин з проєктів Erasmus+ Молодь та Європейський корпус солідарності. Знімки збирали серед українських громадських організацій і молоді, яка брала участь у програмах Європейського Союзу.





Erasmus+ та Європейський корпус солідарності — це програми ЄС, завдяки яким українська молодь разом із ровесниками з усієї Європи може взяти участь у міжнародних обмінах, тренінгових курсах або поїхати волонтером за кордон.





У 2020 році завершується черговий семилітній цикл цих програм. І хоч попереду нові можливості та розширення напрямків, українські громадські організації об’єдналися, аби підбити підсумки та згадати роки Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності в Україні.





40 світлин — це десятки проєктів і організацій, кілька сотень активних молодих людей, нові ідеї та навички, європейський досвід, зміна світогляду й особистісний вплив на кожного, хто є причетним до Erasmus+.





Під час презентації в Кременчуці заплановано:

- офіційне відкриття виставки (вступне слово організаторів, історії з міжнародних поїздок, виступи учасників)

- майстерні та активності від учасників волонтерських програм (майстерні з фотографування на плівку, з приготування десертів, настільні ігри)

- кава-брейк та музичні виступи.





Важливо! Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог, тож не забудьте надягнути медичну маску чи респіратор для входу в приміщення.





Презентацію фотовиставки в Кременчуці організовує Інформаційний центр Erasmus+Молодь та Європейський корпус солідарності в Україні у партнерстві з ГО «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб».