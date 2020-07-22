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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 77 Коментарів: 1

 

Министр здравоохранения рассказал о разноцветных уровнях эпидопасности

Сегодня, 22 июля, Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.


Решение принято на заседании правительства единогласно.


Министр здравоохранения Степанов на заседании правительства рассказал о различных уровнях эпидемиологической опасности распространения COVID-19 – зеленом, желтом, оранжевом и красном (самый высокий). Он сказал:


– В залежності від епідемічної ситуації в регіоні або в окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджуватиметься національною комісією ТЕБ та НС.


Зеленый уровень – это наименее низкий уровень эпидопасности. Дальше она только возрастает (буферный желтый, оранжевый, красный).


Карантинные требования при зеленом уровне эпидопасности – ношение масок в общественных местах, наполняемость кинотеатров и театров – 50%, количество пассажиров в общественном транспорте – только сидячие места.


Есть ещё очень интересная норма – на массовых мероприятиях на 5 квадратных метрах может находиться только 1 (один) гражданин. Странно, что мероприятия с таким количеством посетителей Кабмин называет массовыми.


Уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в регионе будут определять по нескольким параметрам: уровень заполненности больничных коек в инфекционных отделениях (не больше 50%), показатель динамики возрастания случаев инфицирования (не более 10%) и др.


Если эти базовые индикаторы уровня эпидопасности 5 дней подряд ухудшаются, регион будут переводить на следующий уровень эпидопасности (буферный желтый, оранжевый, красный) – и ужесточать карантин.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 Кабмин карантин уровень заболеваемости министр Степанов заседание правительства пропало лето Кременчуг

Коментарі: 1

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vortex:
Сьогодні, 16:38

Мне одному кажется что эти все фантасты-сказочники живут в какой-то выдуманной реальности? Все на них вместе с их карантинами и зонами уже давно "забили". Это не воспринимается. Это не рабоет, этот цирк пора заканчивать, а клоунов - гнать


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