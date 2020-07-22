Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета

Сегодня, 22 июля, Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
Решение принято на заседании правительства единогласно.
Министр здравоохранения Степанов на заседании правительства рассказал о различных уровнях эпидемиологической опасности распространения COVID-19 – зеленом, желтом, оранжевом и красном (самый высокий). Он сказал:
Зеленый уровень – это наименее низкий уровень эпидопасности. Дальше она только возрастает (буферный желтый, оранжевый, красный).
Карантинные требования при зеленом уровне эпидопасности – ношение масок в общественных местах, наполняемость кинотеатров и театров – 50%, количество пассажиров в общественном транспорте – только сидячие места.
Есть ещё очень интересная норма – на массовых мероприятиях на 5 квадратных метрах может находиться только 1 (один) гражданин. Странно, что мероприятия с таким количеством посетителей Кабмин называет массовыми.
Уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в регионе будут определять по нескольким параметрам: уровень заполненности больничных коек в инфекционных отделениях (не больше 50%), показатель динамики возрастания случаев инфицирования (не более 10%) и др.
Если эти базовые индикаторы уровня эпидопасности 5 дней подряд ухудшаются, регион будут переводить на следующий уровень эпидопасности (буферный желтый, оранжевый, красный) – и ужесточать карантин.