Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета

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Сегодня, 22 июля, Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа.



Решение принято на заседании правительства единогласно.



Министр здравоохранения Степанов на заседании правительства рассказал о различных уровнях эпидемиологической опасности распространения COVID-19 – зеленом, желтом, оранжевом и красном (самый высокий). Он сказал:



– В залежності від епідемічної ситуації в регіоні або в окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджуватиметься національною комісією ТЕБ та НС.



Зеленый уровень – это наименее низкий уровень эпидопасности. Дальше она только возрастает (буферный желтый, оранжевый, красный).





Карантинные требования при зеленом уровне эпидопасности – ношение масок в общественных местах, наполняемость кинотеатров и театров – 50%, количество пассажиров в общественном транспорте – только сидячие места.





Есть ещё очень интересная норма – на массовых мероприятиях на 5 квадратных метрах может находиться только 1 (один) гражданин. Странно, что мероприятия с таким количеством посетителей Кабмин называет массовыми.



Уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19 в регионе будут определять по нескольким параметрам: уровень заполненности больничных коек в инфекционных отделениях (не больше 50%), показатель динамики возрастания случаев инфицирования (не более 10%) и др.





Если эти базовые индикаторы уровня эпидопасности 5 дней подряд ухудшаются, регион будут переводить на следующий уровень эпидопасности (буферный желтый, оранжевый, красный) – и ужесточать карантин.