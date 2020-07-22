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Надзвичайні новини, Полтавщина

З Кременчуцького водосховища витягли тіло 14-річного підлітка

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 552

 

Хлопець пішов купатися та не повернувся

22 липня з Кременчуцького водосховища у Світловодську витягли тіло 14-річного підлітка. Про це повідомило управління ДСНС України у Кіровоградській області.


За попередніми даними, хлопець пішов купатися на річку та не повернувся. Його особисті речі залишилися на березі. Світловодське водолазно-рятувальне відділення АРЗСП У ДСНС у Кіровоградській області провело пошукові роботи у районі нижнього б’єфу річки Дніпро.


О 10.48 водолази знайшли та вилучили тіло з водойми. Обставини події та смерті підлітка встановлюються.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: тело смерть Кременчугское водохранилище Светловодск подросток

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